Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет
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Во вторник утром, 24 декабря, стало известно об экстренной госпитализации народной артистки СССР Галины Волчек.
«Сегодня, 26 декабря 2019 года, скончалась Галина Борисовна Волчек — художественный руководитель Московского театра "Современник", народная артистка России. Галина Волчек была одним из основателей театра, возглавляла его с 1972 года. О дате и времени прощания будет сообщено позднее», — гласит сообщение в соцсетях театра «Современник».
Несколько дней назад Галина Борисовна отпраздновала свое 86-летие.
Народная артистка СССР Галина Волчек — дочь режиссера и кинооператора Бориса Волчека — является художественным руководителем театра «Современник» с 1989 года, с 1972 она занимала должность главного режиссера. Советские и российские телезрители знакомы с ней по ролям в таких фильмах как «Берегись автомобиля», «Осенний марафон», «Король Лир», «Дон Кихот». В 1955 году Галина Волчек окончила школу-студию МХАТ.
Редакция Passion.ru выражает соболезнования родным и близким артистки.
Фото: globallookpress
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