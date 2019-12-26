Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет

Несколько дней назад Галина Борисовна отпраздновала свое 86-летие.

Народная артистка СССР Галина Волчек — дочь режиссера и кинооператора Бориса Волчека — является художественным руководителем театра «Современник» с 1989 года, с 1972 она занимала должность главного режиссера. Советские и российские телезрители знакомы с ней по ролям в таких фильмах как «Берегись автомобиля», «Осенний марафон», «Король Лир», «Дон Кихот». В 1955 году Галина Волчек окончила школу-студию МХАТ.

Редакция Passion.ru выражает соболезнования родным и близким артистки.