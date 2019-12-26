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Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет

Слайд, который
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В пресс-службе театра «Современник» подтвердили кончину художественного руководителя.

Во вторник утром, 24 декабря, стало известно об экстренной госпитализации народной артистки СССР Галины Волчек.

«Сегодня, 26 декабря 2019 года, скончалась Галина Борисовна Волчек — художественный руководитель Московского театра "Современник", народная артистка России. Галина Волчек была одним из основателей театра, возглавляла его с 1972 года. О дате и времени прощания будет сообщено позднее», — гласит сообщение в соцсетях театра «Современник».

Несколько дней назад Галина Борисовна отпраздновала свое 86-летие.

Народная артистка СССР Галина Волчек — дочь режиссера и кинооператора Бориса Волчека — является художественным руководителем театра «Современник» с 1989 года, с 1972 она занимала должность главного режиссера. Советские и российские телезрители знакомы с ней по ролям в таких фильмах как «Берегись автомобиля», «Осенний марафон», «Король Лир», «Дон Кихот». В 1955 году Галина Волчек окончила школу-студию МХАТ.

Редакция Passion.ru выражает соболезнования родным и близким артистки.

Фото: globallookpress

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