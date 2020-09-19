«Не узнавал людей»: Навальный рассказал о тяжелых последствиях 3-недельной комы

Напомним, что 20 августа 44-летний Алексей Навальный попал в больницу Омска в тяжелом состоянии, а вскоре впал в глубокую кому. Сейчас политик проходит лечение в немецкой клинике «Шарите», врачи которой сообщили, что у Навального отмечена положительная динамика.

Ранее мы рассказывали, как Алексей Навальный заговорил после 3-недельной комы. Немецкие медики прокомментировали изменившееся состояние здоровья российского политика и блогера.