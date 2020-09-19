«Не узнавал людей»: Навальный рассказал о тяжелых последствиях 3-недельной комы
Фото: www.instagram.com/navalny/
Алексей Навальный второй раз за месяц вышел на связь из берлинской клиники, чтобы рассказать своим подписчикам в Instagram о непростом состоянии здоровья. Политик восстанавливается после того, как попал в кому 20 августа. На новом снимке Алексей пробует спускаться по лестнице. Для оппозиционера любые физические нагрузки сейчас становятся сложным испытанием для здоровья: «Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова».
Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел.
— написал Алексей на своей странице в Instagram.
Многочисленные фолловеры Алексея написали десятки комментариев со словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления: «Сил вам и полного выздоровления!», «Поправляйся друг! Вся страна с тобой», «Скорейшего выздоровления!», «Алексей еще умудряется юморить ) это радует !!», «Алексей лучи поддержки Вам и Вашей семье! Очень рада что небольшими шагами идете на поправку! Так держать ! Только вперед, ни шагу назад!», «Алексей, мы вас очень любим и очень скучаем!», «Алексей, сил и здоровья Вам, мы Вас очень любим и ждем!!!».
Напомним, что 20 августа 44-летний Алексей Навальный попал в больницу Омска в тяжелом состоянии, а вскоре впал в глубокую кому. Сейчас политик проходит лечение в немецкой клинике «Шарите», врачи которой сообщили, что у Навального отмечена положительная динамика.
Ранее мы рассказывали, как Алексей Навальный заговорил после 3-недельной комы. Немецкие медики прокомментировали изменившееся состояние здоровья российского политика и блогера.
Фото и видео: Instagram Алексея Навального
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