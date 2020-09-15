Алексей Навальный вышел на связь после комы и показал фото из клиники

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — с присущей ему иронией подписан пост в Instagram.

«Ура!», «Алексей, с возвращением! Рады вас видеть и читать», «Выздоравливайте скорее», «Самый офигенный и долгожданный пост, который я читал», «Ура, скорейшей поправки!», «Как же мы скучали! Поправляйтесь! Обнимите от нас вашу самую лучшую на свете стойкую Юлю!», «Самое лучшее, что произошло за сегодняшний день! Поправляйтесь!», — прокомментировали подписчики Алексея.

Напомним, Алексей Навальный попал в реанимацию без сознания 20 августа. В тот день его экстренно сняли с самолета, летевшего из Томска в Москву. Навального в тяжелом состоянии доставили в омскую больницу, где за его жизнь боролись два дня. После семья оппозиционера добилась разрешения на его вывоз за границу. Пострадавшего приняла берлинская клиника «Шарите». Немецкие эксперты настаивают, что Навального отравили ядом из серии «новичок», российская сторона отрицает обвинения.

После трех недель комы Навальный пришел в себя, в клинике усилили его охрану.