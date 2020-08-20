Подключили к ИВЛ: Алексей Навальный попал в реанимацию без сознания

Утром 20 августа 44-летний Алексей Навальный попал в реанимацию. В самолете, которым политик возвращался из Томска в столицу, ему стало плохо. Борт экстренно приземлился в Омске. К трапу вызвали бригаду скорой помощи. Навального сразу же госпитализировали без сознания. Видео случившегося приводит телеграм-канал Mash.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш рассказывает о его здоровье в Twitter. Она сообщила, что у Навального были признаки отравления. К моменту приезда скорой он еще открывал глаза, но говорить уже не мог.

«Алексей по-прежнему без сознания. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По нашему требованию к нему вызвали полицию», — сообщила Ярмыш о тяжелом состоянии Алексея Навального.