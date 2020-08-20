Подключили к ИВЛ: Алексей Навальный попал в реанимацию без сознания
Фото: www.instagram.com/navalny/
Утром 20 августа 44-летний Алексей Навальный попал в реанимацию. В самолете, которым политик возвращался из Томска в столицу, ему стало плохо. Борт экстренно приземлился в Омске. К трапу вызвали бригаду скорой помощи. Навального сразу же госпитализировали без сознания. Видео случившегося приводит телеграм-канал Mash.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш рассказывает о его здоровье в Twitter. Она сообщила, что у Навального были признаки отравления. К моменту приезда скорой он еще открывал глаза, но говорить уже не мог.
«Алексей по-прежнему без сознания. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По нашему требованию к нему вызвали полицию», — сообщила Ярмыш о тяжелом состоянии Алексея Навального.
Ранее Ярмыш высказала предположение, что Навального могли отравить. При этом она отметила, что Алексей за весь день выпил только чай.
Фото: twitter.com/EchoMskRu/status/1296302154513289216
Кира Ярмыш прокомментировала радио «Эхо Москвы», что после взлета у Навального появилась испарина и он попросил салфетку. После он попросил с ним поговорить, затем отошел в туалет и потерял сознание.
Фото и видео: Instagram Алексея Навального, Twitter Киры Ярмыш и «Эхо Москвы»
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