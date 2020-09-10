«Помнит, что случилось»: Алексей Навальный заговорил после 3-недельной комы

20 августа 44-летний Алексей Навальный попал в больницу Омска в тяжелом состоянии, а вскоре впал в глубокую кому. Сейчас политик проходит лечение в немецкой клинике «Шарите», врачи которой сообщили, что у Навального отмечена положительная динамика. Недавно пациента вывели из комы, а теперь он даже может говорить.

Известно, что россиянин помнит события, предшествовавшие его отравлению (немцы настаивают, что это был новый яд типа «новичка», российская сторона отрицает это). Из-за того, что Навальный может озвучить детали злополучного дня, в Германии усилили его охрану из-за опасений новых покушений, сообщает Spiegel.

Если в ближайшее время состояние Навального улучшится, он сможет принимать посетителей. Все, что вспомнит оппозиционер, может быть опасно для людей, стоящих за покушением на его жизнь, добавляет издание.

Напомним, первые дни после отравления политика лечили в больнице Омска, где, по словам немцев, его спасли от смерти, после жена Юлия Навальная добилась разрешения на вывоз мужа за рубеж.