От Mercedes-Benz до Rolls-Royce: на каких машинах передвигаются топовые блогеры и звезды
Фото: @timatiofficial/ Instagram
Даня Милохин
На днях шикарной покупкой похвастался топовый TikTok-блогер Даня Милохин. Молодой человек приобрел роскошный автомобиль премиум-класса. Юноша выбрал машину Mercedes-Benz Maybach, стоимость которой составляет около 17 миллионов рублей
Настя Ивлеева
Телеведущая владеет машиной, о которой, по ее словам, она мечтала еще в детском возрасте. Звезда водит люксовый автомобиль Lamborghini Aventador. Покупка мечты обошлась звезде в 20 миллионов рублей.
Ксения Бородина
Звезда телестройки «Дом-2» отдает предпочтение большим, громоздким автомобилям. Знаменитость признавалась, что она обожает водить машину сама. Ее любимая марка — Mercedes. Ксения управляет самой модной моделью немецкого производителя — «Гелендваген». Средняя цена такого автомобиля составляет около 15 миллионов рублей.
Анастасия Решетова
Вице-мисс России и экс-возлюбленная Тимати питает неподдельную страсть к машинам и может посоревноваться в этом с голливудскими коллекционерами. Новоиспеченная телеведущая в основном покупает машины марки Mercedes-Benz, но, однако, в ее коллекции есть и другие авто. Кстати, которые ей дарил рэпер будучи в отношениях с ней. Однажды звезда удивила поклонников роликом, в котором заправляет «межгалактический» спорткар, а затем садится в него и начинает движение. Перед тем, как рассекать по московским дорогам в «автомобиле Бэтмена», Анастасия показала экстерьер и интерьер машины. У спорткара огромные колеса и маленький салон, рассчитанный всего на пару пассажиров.
Элджей
Рэпер и супруг Анастасии Ивлеевой тоже обожает машины. Автомобиль Элджея стоит 9,6 миллиона рублей. И это только базовая комплектация, не считая тюнинга. Кстати, машина знаменитого артиста украшена авторской росписью, которую рэпер разрабатывал вместе с популярным дизайнером.
Яна Рудковская
Известно, что в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской есть несколько автомобилей. Но вот сама продюсер предпочитает машины марки Porsche. В гараже знаменитой блондинки есть Porsche Boxster, Porsche Cayenne Turbo S, Porsche 911 Carrera.
Оксана Самойлова
Самая известная многодетная мама российского Instagram, красавица и супруга Джигана Оксана Самойлова уже несколько лет передвигается на премиальном автомобиле Rolls-Royce Wraith. Стоимость такой машины составляет от 21,55 миллионов рублей.
К слову, ранее мы писали, что Тимати бросил вызов Моргенштерну украшениями с сотней бриллиантов. Под мелодию из его трека рэпер показал несколько роскошных украшений умопомрачительной стоимости. Его шею украсили несколько золотых цепей с сотней бриллиантов, а запястья — браслеты и часы. В роликах Тимати не только похвастался своим выбором, но и высказал пожелание фолловерам: «Работайте, молодежь», а Моргенштерну сделал отдельное обращение: «Я Гучи дед, понял?».
А о каком автомобиле мечтаете вы? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: Instagram
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