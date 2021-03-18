От Mercedes-Benz до Rolls-Royce: на каких машинах передвигаются топовые блогеры и звезды

К слову, ранее мы писали, что Тимати бросил вызов Моргенштерну украшениями с сотней бриллиантов. Под мелодию из его трека рэпер показал несколько роскошных украшений умопомрачительной стоимости. Его шею украсили несколько золотых цепей с сотней бриллиантов, а запястья — браслеты и часы. В роликах Тимати не только похвастался своим выбором, но и высказал пожелание фолловерам: «Работайте, молодежь», а Моргенштерну сделал отдельное обращение: «Я Гучи дед, понял?».

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