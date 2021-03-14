Новый холостяк: Даня Милохин расстался с девушкой

Роман Дани Милохина с Юлей Гаврилиной продлился всего несколько месяцев. Музыканту надоело слушать слухи по поводу личной жизни, поэтому он решил откровенно поделиться с поклонниками подробностями. «Расстался с Юлей? Да! Я никогда не хайпил на чувствах, зачем, это странно?!», — высказался знаменитый юноша на YouTube-канале Дианы Астер.

К слову, по его словам, на данный момент ему уже нравится другая девушка. Ее зовут Даяна — девушке, которая сыграла главную роль в его клипе на песню «Выдыхаю боль». «Да, миленькая девочка, да. Всех я девочек люблю…», — подытожил музыкант.

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