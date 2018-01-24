«Мы оказались заложниками ситуации»: Елена Исинбаева об отстранении ведущих спортсменов России от участия в Олимпиаде
Вчера стали известны имена и фамилии более сотни российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпийские игры в Пхенчхане. Несколько минут назад известная спортсменка Елена Исинбаева прокомментировала сложившуюся ситуацию.
«Знаю, все спортсмены раздражены и деморализованы, болельщики в замешательстве, у всех нервы на пределе, от неправильных решений и ошибок рукой подать... Дорогие спортсмены, тренеры, болельщики! Прошу без паники», — призвала она.
«Я скажу то, что вас удивит, но по сути ничего нового не произошло... Отстранение ведущих спортсменов России от участия в ОИ, конечно, шокирует, особенно безосновательные отстранения на наш взгляд, но.... Но поскольку официальных объяснений со стороны МОК пока нет, и списки , которые мы получили- это только предварительное решение независимой комиссии МОК- а не самого международного олимпийского комитета- нам остается только принимать те санкции, условия и критерии для участия наших атлетов в ОИ , которые выдвинуты МОК на сегодняшний день», — считает спортсменка.
«Я не защищаю МОК и их решения, я просто надеюсь на то, что МОК реально основывается на подтверждённых фактах, вынося подобные решения. Возможно мы с вами много не знаем и никогда не узнаем реальные мотивы отстранения тех или иных спортсменов, но сейчас главное не смотреть назад, а идти всем вместе вперёд! Тех, кому посчастливилось получить приглашение и кто будет иметь возможность выступать на ОИ, -мы обязаны поддержать по максимум. Именно они наша надежда на разрешение сложившейся допинговый проблемы в нашей стране. Именно в их руках возможность положить конец этой истории во время закрытая ОИ. Так давайте не будем забывать об этом, о главной цели», — пишет Елена.
Затронула Елена в своем открытом письме и вопрос о правах болельщиков: «Существуют правила поведения болельщиков на трибунах, и они едины для всех. Каждая страна проводящая ОИ ими пользуется. Никакой персонализации или исключительного запрета лишь для нашей страны здесь нет. Это правило было применено к Кувейту в 2016 году на ОИ в Рио, чей ОК был дисквалифицирован. Так что не стоит принимать всё на свой счёт, это правило едино для всех, здесь скорее всего возникло недопонимание ситуации с нашей стороны».
«Да- правила, критерии, санкции жестки и несправедливы по отношению к нашей стране, нашим чистым спортсменам, но всё что нам остаётся,- это принять их и следовать им или цивилизовано защищаться в судах.Мы оказались заложниками ситуации, но выход есть всегда и мы о нём знаем. Давайте не будем искать лазейки в критериях выдвинутыми МОК по возвращению ОКР членства в МОК, давайте не будем провоцировать наших атлетов на неправильные поступки и высказывания, а давайте взявшись за руки, стиснув зубы пройдём эти испытания, и все вместе возрадуемся 25 февраля 2018 года во время закрытия ОИ окончанию этой допинговой эпопеи», — заключила спортсменка.
Сама Елена потратила много сил, пытаясь отменить свой недопуск к играм в 2016 году. Исинбаева заявляла о возможном завершении карьеры, боролась в судах за свои права. Несмотря на то, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), Международный олимпийский комитет (МОК) и Совет Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) признали, что они не имеют претензий к российской спортсменке по поводу использования допинга, последний все же оставил в силе решение не допускать ее к участию в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Сейчас спортсменка ожидает пополнения в семействе.
Фото: facebook