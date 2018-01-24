Елена Исинбаева призвала не отчаиваться и не принимать поспешных решений.

Вчера стали известны имена и фамилии более сотни российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпийские игры в Пхенчхане. Несколько минут назад известная спортсменка Елена Исинбаева прокомментировала сложившуюся ситуацию.

«Знаю, все спортсмены раздражены и деморализованы, болельщики в замешательстве, у всех нервы на пределе, от неправильных решений и ошибок рукой подать... Дорогие спортсмены, тренеры, болельщики! Прошу без паники», — призвала она.

«Я скажу то, что вас удивит, но по сути ничего нового не произошло... Отстранение ведущих спортсменов России от участия в ОИ, конечно, шокирует, особенно безосновательные отстранения на наш взгляд, но.... Но поскольку официальных объяснений со стороны МОК пока нет, и списки , которые мы получили- это только предварительное решение независимой комиссии МОК- а не самого международного олимпийского комитета- нам остается только принимать те санкции, условия и критерии для участия наших атлетов в ОИ , которые выдвинуты МОК на сегодняшний день», — считает спортсменка.

«Я не защищаю МОК и их решения, я просто надеюсь на то, что МОК реально основывается на подтверждённых фактах, вынося подобные решения. Возможно мы с вами много не знаем и никогда не узнаем реальные мотивы отстранения тех или иных спортсменов, но сейчас главное не смотреть назад, а идти всем вместе вперёд! Тех, кому посчастливилось получить приглашение и кто будет иметь возможность выступать на ОИ, -мы обязаны поддержать по максимум. Именно они наша надежда на разрешение сложившейся допинговый проблемы в нашей стране. Именно в их руках возможность положить конец этой истории во время закрытая ОИ. Так давайте не будем забывать об этом, о главной цели», — пишет Елена.