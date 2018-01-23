Столбова, Букин, Шипулин и другие: более сотни российских спортсменов не попали в списки участников Олимпиады
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Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал списки допущенных до участия в Олимпиаде спортсменов.
Несколько часов назад Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал списки атлетов, допущенных до участия в Олимпиаде в Пхенчхане. В предварительный список не попали российские лидеры в нескольких видах спорта, причем МОК не объяснил причин такого решения.
Среди них фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, хоккеисты Антон Белов, Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин, лыжник Сергей Устюгов, биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, шорт-трекеры Денис Айрапетян, Владимир Григорьев, Татьяна Бородулина, Евгения Захарова, Виктор Ан (шестикратный олимпийский чемпион), саночница Виктория Демченко, 80 % женской и 90 % мужской команды конькобежцев.
Впрочем, это не повод отчаиваться. «Мы будем бороться до конца!» — написала Ксения Столбова в своем Instagram.
«Ряд действующих хоккеистов сборной России, играющих в национальной команде ведущие роли, отсутствует в списке приглашенных на Олимпийские игры в Пхенчхане. На данный момент Федерация хоккея России (ФХР) ведет масштабные переговоры по включению этих спортсменов в окончательный список», — цитирует «Р-Спорт» слова близкого к Олимпийскому комитету России (ОКР) источника.
Окончательный список будет оглашен 28 января. По информации на сегодняшний день, согласие на участие в играх от МОК не получили 111 из 500 россиян, подавших заявки.
Фото: instagram