Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал списки допущенных до участия в Олимпиаде спортсменов.

Несколько часов назад Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал списки атлетов, допущенных до участия в Олимпиаде в Пхенчхане. В предварительный список не попали российские лидеры в нескольких видах спорта, причем МОК не объяснил причин такого решения.

Среди них фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, хоккеисты Антон Белов, Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин, лыжник Сергей Устюгов, биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, шорт-трекеры Денис Айрапетян, Владимир Григорьев, Татьяна Бородулина, Евгения Захарова, Виктор Ан (шестикратный олимпийский чемпион), саночница Виктория Демченко, 80 % женской и 90 % мужской команды конькобежцев.

Впрочем, это не повод отчаиваться. «Мы будем бороться до конца!» — написала Ксения Столбова в своем Instagram.