Фото из Instagram Елены Исинбаевой
Елена Исинбаева все еще вынашивает второго малыша, а информация о родах была лишь предположением некоторых поклонников и оказалась неверной. Об этом сама звезда спорта рассказала в микроблоге.
Дорогие друзья, проснулась а телефон разрывается... Поздравлять с рождением ребёнка пока рано, мы с супругом всё ещё в ожидании нашего чуда! Как только всё состоится, я непременно сообщу😊 Пока, я всё ещё наслаждаюсь беременностью! 😊 Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Дек 19, 2017 at 11:59 PST
Дорогие друзья, проснулась а телефон разрывается... Поздравлять с рождением ребёнка пока рано, мы с супругом всё ещё в ожидании нашего чуда! Как только всё состоится, я непременно сообщу😊 Пока, я всё ещё наслаждаюсь беременностью! 😊
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Дек 19, 2017 at 11:59 PST
Напомним, Елена Исинбаева вышла замуж за метателя копья и члена олимпийской команды России Никиту Петинова в декабре 2014 года — через несколько месяцев после появления на свет их общей дочери Евы.
Фото: Instagram