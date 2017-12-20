На днях в СМИ появились слухи, что 35-летняя Елена Исинбаева стала мамой во второй раз. Утром 20 декабря экс-спортсменка написала новый пост в Instagram, в котором прояснила ситуацию.

Елена Исинбаева все еще вынашивает второго малыша, а информация о родах была лишь предположением некоторых поклонников и оказалась неверной. Об этом сама звезда спорта рассказала в микроблоге.