На днях в СМИ появились слухи, что 35-летняя Елена Исинбаева стала мамой во второй раз. Утром 20 декабря экс-спортсменка написала новый пост в Instagram, в котором прояснила ситуацию.

Елена Исинбаева все еще вынашивает второго малыша, а информация о родах была лишь предположением некоторых поклонников и оказалась неверной. Об этом сама звезда спорта рассказала в микроблоге.

Напомним, Елена Исинбаева вышла замуж за метателя копья и члена олимпийской команды России Никиту Петинова в декабре 2014 года — через несколько месяцев после появления на свет их общей дочери Евы.

Фото: Instagram