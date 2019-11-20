Молодые и красивые: архивные фото королевы Елизаветы II и ее мужа взорвали Сеть в 72-ю годовщину их свадьбы

В среду, 20 ноября, мир поздравляет королеву Великобритании Елизавету Вторую и ее супруга принца Филиппа с годовщиной свадьбы. Фотографии, на которых члены монаршей семьи запечатлены молодыми и красивыми, заполонили Сеть.