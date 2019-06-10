Мужу Елизаветы II принцу Филиппу исполнилось 98 лет

Несмотря на свой возраст и на то, что в 2017 году принц Филип отошел от официальных дел, он сам управляет упряжкой лошадей, а также водит автомобиль — правда, теперь только на частной территории: после незначительного ДТП, в котором получили ушибы две женщины, пожилой мужчина, извинившись, сдал права. Время от времени герцог выходит в свет.

Помимо личного рекорда продолжительности жизни (принц «обогнал» всех членов британской королевской семьи), мужчине принадлежат еще два достижения, к которым так или иначе приложила руку королева: Филипп остается супругом правящей королевы самое продолжительное время в британской истории, а также пара является единственной королевской семьей в Великобритании, кому удалось отметить 70-летие свадьбы. У принца Филипа и королевы четверо детей, восемь внуков и восемь правнуков.