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Мужу Елизаветы II принцу Филиппу исполнилось 98 лет

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, празднует день рождения.

В этот понедельник, 10 июня, супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп празднует 98-летие.

«Желаем очень счастливого 98-го дня рождения Его Королевскому Величеству герцогу Эдинбургскому!», — гласит запись в блоге королевской семьи.

Несмотря на свой возраст и на то, что в 2017 году принц Филип отошел от официальных дел, он сам управляет упряжкой лошадей, а также водит автомобиль — правда, теперь только на частной территории: после незначительного ДТП, в котором получили ушибы две женщины, пожилой мужчина, извинившись, сдал права. Время от времени герцог выходит в свет.

Помимо личного рекорда продолжительности жизни (принц «обогнал» всех членов британской королевской семьи), мужчине принадлежат еще два достижения, к которым так или иначе приложила руку королева: Филипп остается супругом правящей королевы самое продолжительное время в британской истории, а также пара является единственной королевской семьей в Великобритании, кому удалось отметить 70-летие свадьбы. У принца Филипа и королевы четверо детей, восемь внуков и восемь правнуков.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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