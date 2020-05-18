35-летняя Екатерина Варнава намекнула на новый роман после расставания с женихом

«Если вы поставите мне 10 баллов, я скажу, кто это», — принялась «шантажировать» жюри Варнава. В итоге она с партнером Денисом Тагинцевым получила максимальные 40 баллов, но слово не сдержала.

«Скажу его имя в следующем выпуске», — отметила Варнава. Николай Цискаридзе сначала предположил, что на проект приехал Константин Мякиньков, но ему напомнили, что пара распалась. Тогда он признался, что хочет погулять на свадьбе.

Члены жюри «Танцев со звездами» признались, что очень рассчитывают услышать имя нового избранника Варнавы в следующий раз.