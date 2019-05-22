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«Детей втянули в какие-то игры»: Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг победы дочери в «Голосе»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алсу с дочками

Фото: Instagram
Она дала интервью радиостанции «Серебряный дождь».

Певица Алсу, чья дочь Микелла Абрамова победила в шестом сезоне «Голос. Дети», впервые прокомментировала скандал вокруг шоу, сообщает Lenta.ru. Ее слова приводит радиостанция «Серебряный дождь». Алсу заявила, что все должно «закончится хорошо», несмотря на то, что детей втянули в «какие-то игры».

На вопрос о том, примет ли Микелла участие в новом финале шоу, Алсу ответила, что дочь сама будет принимать решение. Более подробно певица обещала высказаться 1 июня.

Напомним новое голосование за финалистов «Голос. Дети» пройдет в прямом эфире Первого канала 24 мая. Такая беспрецедентная ситуация сложилась после отмены голосования, которое прошло в конце апреля. Напомним, скандал разгорелся после того, как зрители не поверили, что Микелла Абрамова победила честно.

Расследование возможности накрутки голосов за дочь Алсу вела компания Group-IB. Ее специалисты выяснили, что за Микеллу отправили 38 тысяч смс и звонков, что могло привести ее к победе.

Подробнее о ситуации на «Голосе» читайте здесь.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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