«Это ее решение и мы его уважаем»: Микелла Абрамова не пришла на итоговый концерт «Голос. Дети»

В эти минуты на Первом канале проходит концерт, на котором собрались участники окончившегося скандалом шоу «Голос. Дети». Дочери Алсу, 11-летней Микеллы Абрамовой, на нем не было.

«К сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в этом вечере. Это ее решение и мы его уважаем», — прокомментировал ведущий шоу, Дмитрий Нагиев.

Он сообщил об отмене результатов и пояснил: «Сегодняшний вечер — не эпилог, не постскриптум, а праздник, который мы дарим нашим зрителям».

Ставить оценки и выбирать нового победителя этого сезона шоу организаторы не планируют.