Актриса взбудоражила поклонников откровенным снимком

Меган Фокс уже давно завоевала звание одной из самых сексуальных актрис Голливуда. Имея троих детей, она остается в безупречной физической форме и не прочь продемонстрировать свое идеальное тело в самых смелых нарядах.

Так, сегодня актриса опубликовала очень горячее фото, на котором предстала в кружевном корсете с подвязками для чулок. Зрелище впечатляющее: пышная грудь, стройные ноги и плоский живот.