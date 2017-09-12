Горячо! Многодетная мама Меган Фокс похвасталась идеальной фигурой в сексуальном кружевном белье
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Актриса взбудоражила поклонников откровенным снимком
Меган Фокс уже давно завоевала звание одной из самых сексуальных актрис Голливуда. Имея троих детей, она остается в безупречной физической форме и не прочь продемонстрировать свое идеальное тело в самых смелых нарядах.
Так, сегодня актриса опубликовала очень горячее фото, на котором предстала в кружевном корсете с подвязками для чулок. Зрелище впечатляющее: пышная грудь, стройные ноги и плоский живот.
Как ранее признавалась многодетная мама, поддерживать фигуру в тонусе ей помогает полный отказ от сладкого и жирного. Кроме этого, Меган практикует раздельное питание, ест рыбу на пару, много овощей и фруктов. А в дополнение ко всему вышеперечисленному три раза в неделю активно занимается спортом под руководством опытного тренера.
Фото: instagram.com