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«С ботоксом переборщила»: Меган Фокс раскритиковали за чрезмерное увлечение уколами красоты

Внешность звезды «Трансформеров» в очередной раз подверглась критике со стороны поклонников.

Меган Фокс еще 10 лет назад считалась одной из самых красивых актрис Голливуда. И хотя в ее фильмографии не было внушительного списка работ, это не помешало ей обзавестись статусом звезды и армией поклонников. Однако в последние годы Меган захотела стать лучшей версией себя, за что уже не раз подверглась критике как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны поклонников.

Вот и серия свежих селфи, которыми актриса поделилась в своем микроблоге в социальной сети Instagram вызвало неоднозначную реакцию фолловеров.

Меган иронично написала в посте: «На днях сняла около 300 фотографий. На 297 из них выглядела, как реанимированный труп Эхнатона. Это остальные три. 1% успеха!»

Самые преданные подписчики, конечно же, заверили актрису в том, что она божественно прекрасна и сексуальна, однако большинство раскритиковали увлечение звезды пластической хирургией и косметологией:

«Почему вы так сильно изменили свое лицо? Я имею в виду, что вы все еще красивы, но раньше вы были абсолютно восхитительны», «Слишком много ботокса», «Я люблю вас, но из-за ботокса вы стали похожи на азиатку!», «Ее лицо слишком сильно натянуто, кажется, будто она даже не может нормально улыбнуться», «Ее глаза когда-то были миндалевидной формы… Эх!», «Это просто ужасно! Однажды я слышала, как она в интервью сказала, что у нее не так много ролей, потому что режиссеры считают ее взгляд слишком сексуальный. Ну да, ну да!», «Я помню, когда ты была самой сексуальной женщиной на планете…»

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами

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