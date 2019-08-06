«С ботоксом переборщила»: Меган Фокс раскритиковали за чрезмерное увлечение уколами красоты

Меган Фокс еще 10 лет назад считалась одной из самых красивых актрис Голливуда. И хотя в ее фильмографии не было внушительного списка работ, это не помешало ей обзавестись статусом звезды и армией поклонников. Однако в последние годы Меган захотела стать лучшей версией себя, за что уже не раз подверглась критике как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны поклонников.

Вот и серия свежих селфи, которыми актриса поделилась в своем микроблоге в социальной сети Instagram вызвало неоднозначную реакцию фолловеров.