Французская актриса Брижит Бардо высмеяла коллег по цеху.

Скандал с сексуальными домогательствами в шоу-бизнесе набирает обороты. Вот уже две легендарные французские актрисы высказались против движения, поддерживающего жертв сексуальных домогательств в Голливуде #MeToo, в рамках которого коллеги делятся своим опытом и переживаниями по этому поводу.

Легенда французского кино, 83-летняя Брижит Бардо, часто снимавшаяся в откровенных сценах и не видевшая в этом ничего зазорного, поддержала 74-летнюю Катрин Денев, которая заявила ранее, что мужчины «должны приставать к женщинам», и была вынуждена впоследствии извиниться за эти слова перед жертвами сексуального насилия. В России объяснять свои слова пришлось Любови Толкалиной.