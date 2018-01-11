«Малоинтересное комичное лицемерие»: 83-летняя Брижит Бардо резко высказалась о жертвах домогательств в Голливуде
1/10
Французская актриса Брижит Бардо высмеяла коллег по цеху.
Вчера Национальная служба новостей снова удостоила меня звонком. Пока я тут катаюсь по монастырям Курской,Липецкой и Воронежской области , мир ошарашен тем, что моя коллега Катрин Денёв высказалась на тему сексуальных домогательств.... Оказывается мы с Катрин заодно.... и к нам присоединяются все француженки французского королевства!считаю, что это повод встретиться и накатить хорошенько вместе)))) приятно, чесслово