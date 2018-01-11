Французская актриса Брижит Бардо высмеяла коллег по цеху.

Скандал с сексуальными домогательствами в шоу-бизнесе набирает обороты. Вот уже две легендарные французские актрисы высказались против движения, поддерживающего жертв сексуальных домогательств в Голливуде #MeToo, в рамках которого коллеги делятся своим опытом и переживаниями по этому поводу.

Легенда французского кино, 83-летняя Брижит Бардо, часто снимавшаяся в откровенных сценах и не видевшая в этом ничего зазорного, поддержала 74-летнюю Катрин Денев, которая заявила ранее, что мужчины «должны приставать к женщинам», и была вынуждена впоследствии извиниться за эти слова перед жертвами сексуального насилия. В России объяснять свои слова пришлось Любови Толкалиной.

Вчера Национальная служба новостей снова удостоила меня звонком. Пока я тут катаюсь по монастырям Курской,Липецкой и Воронежской области , мир ошарашен тем, что моя коллега Катрин Денёв высказалась на тему сексуальных домогательств.... Оказывается мы с Катрин заодно.... и к нам присоединяются все француженки французского королевства!считаю, что это повод встретиться и накатить хорошенько вместе)))) приятно, чесслово

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

«Что касается именно актрис, а не женщин в целом, то в подавляющем большинстве случаев все их заявления — малоинтересное комичное лицемерие», — цитирует Бардо «Российская Газета» со ссылкой на издание The Hollywood Reporter. Актриса пояснила, что многие ее коллеги сначала активно флиртуют с режиссерами, чтобы получить роль, а потом заявляют о домогательствах.

Брижит не видит ничего плохого в флирте на работе. Она призналась, что «находила очаровательным» то, как мужчины делали ей комплименты, включая весьма интимного характера — о «пятой точке», например.

А что думаете вы по этому поводу?

Фото: eastnews