Лолита Милявская тайно вышла замуж в шестой раз
Фото: @lolitamilyavskaya / Instagram
Лолита Милявская — женщина сильная и уверенная в себе, она чувствует себя комфортно в любой форме и не боится примерять на себя разные образы. Неожиданное заявление звезда сделала в эфире шоу «Новогодняя Маска» на НТВ. Лолиту в маске не узнали даже члены жюри — она так похудела. Певец Филипп Киркоров связал такие изменения с тем, что Лолита, возможно, в кого-то влюбилась. «Я вообще-то уже замужем!» — подтвердила исполнительница догадку. Имя супруга не уточнялось, однако этот тайный брак стал шестым для певицы.
В последнее время Лолита сильно похудела. Возможно, дело в новом возлюбленном певицы, о котором она рассказала ранее. Милявская призналась, что после развода со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым, у нее появился поклонник. Как утверждала звезда, пара пока не жила вместе. Лолита называла его достойным и богатым человеком. Никаких подробностей певица не раскрывала, но рассказывала, что в случае, если новый избранник позовет ее замуж, она с удовольствие ответит «Да».
К слову, недавно мы писали, как «шальная императрица» Лолита Милявская примерила сказочное платье из парчи. 57-летняя певица перевоплотилась в дворцовую барышню для нового видео в Сети.
Фото и видео: @lolitamilyavskaya / Instagram
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