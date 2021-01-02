Лолита Милявская тайно вышла замуж в шестой раз

В последнее время Лолита сильно похудела. Возможно, дело в новом возлюбленном певицы, о котором она рассказала ранее. Милявская призналась, что после развода со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым, у нее появился поклонник. Как утверждала звезда, пара пока не жила вместе. Лолита называла его достойным и богатым человеком. Никаких подробностей певица не раскрывала, но рассказывала, что в случае, если новый избранник позовет ее замуж, она с удовольствие ответит «Да».

К слову, недавно мы писали, как «шальная императрица» Лолита Милявская примерила сказочное платье из парчи. 57-летняя певица перевоплотилась в дворцовую барышню для нового видео в Сети.