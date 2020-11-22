«Скоро у нас будет ребенок!» Бари Алибасов объявил о беременности возлюбленной

О радостном событии Бари сообщил на своей странице в Instagram. Артист опубликовал трогательное совместное видео с возлюбленной и написал под ним: «Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо! За то, что появилась в моей жизни!». Напомним, что только 9 ноября Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым после двух лет брака. Народная артистка РСФСР сообщила через адвокатов, что больше не хочет иметь ничего общего с шоуменом.