«Скоро у нас будет ребенок!» Бари Алибасов объявил о беременности возлюбленной
Фото: @alibasov_nana / Instagram
О радостном событии Бари сообщил на своей странице в Instagram. Артист опубликовал трогательное совместное видео с возлюбленной и написал под ним: «Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо! За то, что появилась в моей жизни!». Напомним, что только 9 ноября Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым после двух лет брака. Народная артистка РСФСР сообщила через адвокатов, что больше не хочет иметь ничего общего с шоуменом.
В ноябре 2018 года Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов удивили общественность своей свадьбой. Супруги до бракосочетания были знакомы четверть века, но семейная жизнь знаменитостей оказалась намного короче. Отношения супругов начали портиться после того, как продюсер переписал на своего помощника квартиру супруги. Лидия Федосеева-Шукшина долго и с помощью адвокатов и общественности пыталась вернуть недвижимость, в итоге это у нее получилось. Напомним, что для актрисы брак стал пятым, а для продюсера — шестым.
Фото и видео: @alibasov_nana / Instagram
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