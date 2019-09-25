«Чувствую себя с ним маленькой кошечкой»: Лобода впервые откровенно рассказала об отношениях с Линдеманном

В начале интервью Ксения Собчак задала прямой вопрос Светлане Лободе об ее отношениях с иностранным артистом: «В одном из интервью ты обмолвилась, что не можешь говорить о Тилле, потому что у тебя контракт. Что это может быть за контракт такой?» - поинтересовалась Ксения. На что Лобода ответила, что однажды просто проболталась, но вдаваться в подробности не имеет права.

«Спроси меня лучше, что я думаю о Тилле», - с улыбкой попросила певица. «И что ты думаешь о Тилле?», - последовал вопрос от Собчак. «Он офигенный! Это тот мужчина, под которого я смогла прогнуться и с которым чувствую себя маленькой кошечкой», - эмоционально ответила Светлана о предполагаемом отце своей младшей дочери Тильды.