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«Чувствую себя с ним маленькой кошечкой»: Лобода впервые откровенно рассказала об отношениях с Линдеманном

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Светлана Лобода

Фото: Instagram

Певица дала интервью Ксении Собчак.

Светлана Лобода стала гостьей шоу «Осторожно, Собчак!», где впервые откровенно рассказала об отношениях с лидером немецкой группы Rammstein 56-летним Тиллем Линдеманном.

Светлана Лобода и Ксения Собчак

В начале интервью Ксения Собчак задала прямой вопрос Светлане Лободе об ее отношениях с иностранным артистом: «В одном из интервью ты обмолвилась, что не можешь говорить о Тилле, потому что у тебя контракт. Что это может быть за контракт такой?» - поинтересовалась Ксения. На что Лобода ответила, что однажды просто проболталась, но вдаваться в подробности не имеет права.

«Спроси меня лучше, что я думаю о Тилле», - с улыбкой попросила певица. «И что ты думаешь о Тилле?», - последовал вопрос от Собчак. «Он офигенный! Это тот мужчина, под которого я смогла прогнуться и с которым чувствую себя маленькой кошечкой», - эмоционально ответила Светлана о предполагаемом отце своей младшей дочери Тильды.

Тилль Линдеманн

Фото: Getty Images

После Лобода призналась, что сильно влюблена и чувствует себя маленькой кошечкой, которой хочется прогибаться под любимого мужчину. «Это невероятные чувства», - призналась она. «Но они не могут длиться вечно», - скептично заметила Собчак.

«Могут, если вы не живете вместе. Встретились с любимым, побыли вместе, а потом разлетелись по разным частям света и ты чувствуешь себя опять прекрасно», - с улыбкой отметила певица.

Светлана Лобода рассказывает о любимом

Старшая дочь Светланы Лободы Евангелина, к которой Ксения Собчак заглянула в комнату, похвасталась, что у нее на шее находится подвеска в виде пчелы, которую ей подарил Тилль. Девочка призналась, что он ей очень нравится и она обожает его музыку. Но мама ласково прервала девочку, чтобы та не рассказала лишнего.

Дочь Светланы Лободы рассказывает о подарке от Тилля Линдеманна

Напомним, что Тилль Линдеманн и Светлана Лобода не раз попадали вместе в объективы телекамер, но продолжают хранить молчание о своих отношениях. Линдеманн раз обмолчился, что отношения касаются только влюбленных. Однако именно он забирал Светлану из больницы после того, как ей сделали срочную операцию.

Имени отца дочери Тильды, которой в мае исполнился год Лобода хранит в секрете, но общественность считает, что им является лидер Rammstein.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images, East News

Видео: Ксения Собчак

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