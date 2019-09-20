«Королева и маленькие принцессы»: поклонники обсуждают новое фото Лободы с дочками

Светлана Лобода второй раз стала мамой в мае прошлого года. Но лицо младшей дочки Тильды она скрывает до сих пор. И все, чем приходится довольствоваться фанатам артистки, это лицезреть фотографии малышки со спины.
Артистка поделилась с подписчиками новыми снимками с дочками. На них Тильда сидит на руках мамы спиной к камере, а старшая Евангелина – рядом. «Мои любимки. Мое счастье», - подписала снимки Светлана Лобода.
Фанаты певицы спросили, когда же она перестанет прикрывать лицо младшей дочери. «Светуль, ну зачем же личико Тилёше закрывать) А так такие милые», «Королева и маленькие принцессы», «Какие сладкие. Такие счастливые», «Огромного счастья и здоровья всей вашей семье. Мы вас очень любим», «Тиля большая такая уже, время быстро летит ...», - отметили в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Светлана не признается, кто отец ее второго ребенка. Предположительно, им является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, но они эти слухи не комментируют. Однако артисты регулярно попадают в объективы камер вдвоем и появляются на одних и тех же мероприятиях.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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