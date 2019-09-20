«Королева и маленькие принцессы»: поклонники обсуждают новое фото Лободы с дочками

Фанаты певицы спросили, когда же она перестанет прикрывать лицо младшей дочери. «Светуль, ну зачем же личико Тилёше закрывать) А так такие милые», «Королева и маленькие принцессы», «Какие сладкие. Такие счастливые», «Огромного счастья и здоровья всей вашей семье. Мы вас очень любим», «Тиля большая такая уже, время быстро летит ...», - отметили в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Светлана не признается, кто отец ее второго ребенка. Предположительно, им является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, но они эти слухи не комментируют. Однако артисты регулярно попадают в объективы камер вдвоем и появляются на одних и тех же мероприятиях.