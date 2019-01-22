Сломанный нос и смещение костей черепа: Константин Богомолов рассказал о травмах, которые нанес ему Максим Виторган

Накануне СМИ стало известно о драке, которая произошла между 43-летним Константином Богомоловым и 46-летним Максимом Виторганом. Поговаривают, что причиной ссоры стала близкая дружба режиссера и Ксении Собчак. В качестве подтверждения позже была обнародована видеозапись с камер наблюдения. Комментариев прессе участники конфликта не дают, однако о последствиях инцидента пострадавший рассказал в своем блоге.
«Дорогие и неравнодушные друзья) Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля "преступление и наказание", к которому я скоро приступаю», — написал он.
Напомним, что в конце прошлого года в прессе появились слухи о романе супруги Максима Виторгана с Константином Богомоловым. Однако позже супруг Ксении Собчак лишь посмеялся над этой историей. Что на самом деле стало причиной драки — остается загадкой.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram