Сломанный нос и смещение костей черепа: Константин Богомолов рассказал о травмах, которые нанес ему Максим Виторган

Накануне СМИ стало известно о драке, которая произошла между 43-летним Константином Богомоловым и 46-летним Максимом Виторганом. Поговаривают, что причиной ссоры стала близкая дружба режиссера и Ксении Собчак. В качестве подтверждения позже была обнародована видеозапись с камер наблюдения. Комментариев прессе участники конфликта не дают, однако о последствиях инцидента пострадавший рассказал в своем блоге.

«Дорогие и неравнодушные друзья) Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля "преступление и наказание", к которому я скоро приступаю», — написал он.