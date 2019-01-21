Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым?

В Сети обсуждают конфликт, который разгорелся между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым. Инцидент произошел в одном известном кафе. После эмоциональной беседы друзья вышли из заведения, а чуть позже Константин вернулся в сопровождении охраны и с разбитым носом, пишет канал Mash.

Тема разговора, повлекшего за собой столь неординарные последствия, неизвестна. Однако если предположить, что слухи о романе супруги Виторгана с его оппонентом возникли не просто так, то спор мог возникнуть из-за ревности.

Впрочем, это всего лишь слухи. Пока ни один из мужчин не прокомментировал случившееся.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram