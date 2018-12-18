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СМИ: Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом из-за Константина Богомолова

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Виторган и Ксения Собчак

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В Сети активно обсуждают предполагаемое скорое расставание одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса.

Пару месяцев назад в Telegram-канале «Двойная сплошная» появилась информация о романе замужней Ксении Собчак с недавно разведенным театральным режиссером Константином Богомоловым. Якобы политик и телеведущая уже не живет с супругом Максимом Виторганом, но сохраняет видимость крепкой семьи ради маленького сына Платона. Тогда слухи замяли, однако на днях они всплыли вновь, уже в других популярных Telegram-каналах «Беспощадный пиарщик» и «Только никому…». Новость подхватили и СМИ — в их числе порталы Dni.ru, Paparazzi,ru и Пятый канал.

Разумеется, Ксения и Максим никак не комментируют эти сплетни, но поклонники один за другим задают супругам вопросы в микроблогах и активно обсуждают эту тему.

Напомним, Константин Богомолов развелся с актрисой Дарьей Мороз еще летом этого года, но пара сохранила дружеские отношения, и Дарья даже выступает в новом нашумевшем спектакле Константина IPhuck. С момента развода Богомолова не раз видели в обществе и Собчак, и Светланы Бондарчук, и других известных светских львиц, с которыми он давно дружит.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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