СМИ: Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом из-за Константина Богомолова

Пару месяцев назад в Telegram-канале «Двойная сплошная» появилась информация о романе замужней Ксении Собчак с недавно разведенным театральным режиссером Константином Богомоловым. Якобы политик и телеведущая уже не живет с супругом Максимом Виторганом, но сохраняет видимость крепкой семьи ради маленького сына Платона. Тогда слухи замяли, однако на днях они всплыли вновь, уже в других популярных Telegram-каналах «Беспощадный пиарщик» и «Только никому…». Новость подхватили и СМИ — в их числе порталы Dni.ru, Paparazzi,ru и Пятый канал.