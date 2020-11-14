Дмитрия Хрусталева срочно госпитализировали в Санкт-Петербурге

Напомним, что вместе с Иваном Ургантом Дмитрий ведет шоу на «Первом канале». Дмитрий Хрусталев также был участником команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга», программ Comedy Club и Comedy Woman. С 2013 года работает в программе «Вечерний Ургант».

К слову, недавно мы писали, как Дмитрий Хрусталев впервые прокомментировал тайную свадьбу с участницей «Фабрики». 41-летний популярный ведущий Дмитрий Хрусталев, который не любит говорить о личной жизни, дал редкое интервью, в котором прокомментировал слухи о своей тайной свадьбе с новой солисткой группы «Фабрика», 30-летней Марией Гончарук. Хрусталев и Гончарук впервые вышли в свет в 2017 году. Друзья артиста рассказывали, что он влюбился в Марию как мальчишка. Он всячески баловал любимую, вместе они много путешествовали. Предложение Дмитрий сделал во время поездки за границу. Известный телеведущий Дмитрий Хрусталев женился на своей девушке – участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук. Брак стал для 40-летнейго юмориста и его избранницы первым.