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Дмитрия Хрусталева срочно госпитализировали в Санкт-Петербурге

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Дмитрий Хрусталев

Фото: @dmitry_khrustalev / Instagram

Шоумен Иван Ургант подтвердил ТАСС госпитализацию телеведущего Дмитрия Хрусталева.

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант подтвердил информационному агентству ТАСС госпитализацию телеведущего Дмитрия Хрусталева. «Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — ответил на вопросы журналистов телеведущий. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, у 41-летнего телеведущего диагностирован коронавирус и есть осложнения со здоровьем. Как сообщается, Дмитрий находится в больнице №40 города Сестрорецк под Санкт-Петербургом, которая занимается лечением больных коронавирусом.

Дмитрий Хрусталев

Фото: @dmitry_khrustalev / Instagram

Напомним, что вместе с Иваном Ургантом Дмитрий ведет шоу на «Первом канале». Дмитрий Хрусталев также был участником команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга», программ Comedy Club и Comedy Woman. С 2013 года работает в программе «Вечерний Ургант».

К слову, недавно мы писали, как Дмитрий Хрусталев впервые прокомментировал тайную свадьбу с участницей «Фабрики». 41-летний популярный ведущий Дмитрий Хрусталев, который не любит говорить о личной жизни, дал редкое интервью, в котором прокомментировал слухи о своей тайной свадьбе с новой солисткой группы «Фабрика», 30-летней Марией Гончарук. Хрусталев и Гончарук впервые вышли в свет в 2017 году. Друзья артиста рассказывали, что он влюбился в Марию как мальчишка. Он всячески баловал любимую, вместе они много путешествовали. Предложение Дмитрий сделал во время поездки за границу. Известный телеведущий Дмитрий Хрусталев женился на своей девушке – участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук. Брак стал для 40-летнейго юмориста и его избранницы первым.

Фото и видео: @dmitry_khrustalev / Instagram

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