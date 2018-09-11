Кендалл Дженнер, Винни Харлоу, сестры Хадид и другие модели вышли на подиум шоу Victoria’s Secret 2018

Наконец, подтянутые и загорелые красотки вышли на подиум — и началось то, ради чего все затевалось. В этом году за музыкальное сопровождение «отвечали» Рита Ора, Биби Рекса, Холзи, Шон Мендес, Келси Баллерини, The Chainsmokers и The Struts.

Подиум украсили «ангелы» со стажем — Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Кендалл Дженнер, сестры Джиджи и Белла Хадид, Сара Сампайо, Стелла Максвелл и другие известные модели.