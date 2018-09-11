Кендалл Дженнер, Винни Харлоу, сестры Хадид и другие модели вышли на подиум шоу Victoria’s Secret 2018

Минувшей ночью, 8 ноября, в выставочном центре Pier 94, в Нью-Йорке, состоялось одно из самых долгожданных событий мира моды — показ бренда Victoria's Secret. Яркая коллаборация с «королевой принтов» Мэри Катранзу (Mary Katrantzou) заслужила бурные овации зрителей. Шоу, на подготовку которого было потрачено по слухам 12 миллионов долларов, как всегда было ярким и запоминающимся.
С утра за кулисами царило оживление.
Наконец, подтянутые и загорелые красотки вышли на подиум — и началось то, ради чего все затевалось. В этом году за музыкальное сопровождение «отвечали» Рита Ора, Биби Рекса, Холзи, Шон Мендес, Келси Баллерини, The Chainsmokers и The Struts.
Подиум украсили «ангелы» со стажем — Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Кендалл Дженнер, сестры Джиджи и Белла Хадид, Сара Сампайо, Стелла Максвелл и другие известные модели.
В стройных рядах было немало новичков — 18 из 60 моделей вышли на этот подиум впервые. Канадская модель Винни Харлоу, чья кожа из-за витилиго украшена замысловатым рискунком, буквально ворвавшаяся в мир моды благодаря необычной внешности нидерландская модель Ясмин Вейналдум, американки Иеша Ходжес, Уиллоу Ханд, Софи Грейс Ровенстин и Джози Мари Кансеко, британки Шайенн Майя Карти и Сэди Ньюман, австралийки Алана Уолтен и Даки Тот. Исильда Морейра, Келси Мерритт, Лорена Рае, Майя Коттон, Саба Кой, Мели Тиако, Мирте Болт, Мейова Николс — эти имена мы еще не раз услышим в хрониках.
В этом году после декретного отпуска на подиум вернулась супруга Адама Левина — 30-летняя Бехати Принслу.
На подиуме после долгого отсутствия была также замечена Барбара Палвин. А вот 37-летняя Адриана Лима подтвердила слухи о том, что шоу будет для нее последним. «Дорогая Виктория, благодарю тебя за то, что показала мне мир, открыла свои секретами, что не просто подарила мне крылья, но и научила летать», — написала она в блоге.
Отсутствовала и Лили Олдридж: в августе она рассказала о своей второй беременности.
Звездой шоу стала Эльза Хоск — она дефилировала в самом дорогом комплекте Fantasy Bra, который был создан в сотрудничестве с Atelier Swarowski из серебра и украшен крупным топазом и 2100 бриллиантами. На создание этого шедевра ушла 930 часов ручного труда, ориентировочная стоимость — 1 миллион долларов.
Бренд пообещал, что в этом году Fantasy Bra, а точнее его бюджетную версию можно будет купить всем желающим.
Идеальные тела, яркие наряды, восторг зрителей — все прошло идеально! Не зря подготовка к этому шоу длится не один день: модели сидят на строгих диетах и усиленно тренируются перед выходом на подиум, стилисты и визажисты придумывают образы, накануне все это собирают в одно целое и под грифом «секретно» проводят генеральную репетицию.
Телеверсия показа будет транслироваться в эфире канала ABC 2 декабря.
Фото: eastnews, instagram; видео: instagram