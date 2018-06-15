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Опасные «ангелы»! Самые красивые и сексуальные модели Victoria's Secret

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Адриана Лима

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Моделей одной из самых известных марок соблазнительного нижнего белья Victoria's Secret называют ангелами. Девушек для показов отбирают со всего света. Они должны быть лучшими из лучших, при их виде мужские сердца начинают биться чаще, а женщины хотят немедленно купить себе пару сексуальных комплектов белья, чтобы стать похожими на них. Одному из «ангелов» Victoria's Secret Андриане Лиме на днях исполнилось 37 лет. Адриана вот уже много лет принимает участие в шоу и выглядит по-прежнему сексуально. Вместо тысячи слов предлагаем посмотреть на самых красивых, горячих и популярных моделей VS.

Текст: Роман Страстный

Фото: getty, globallookpress, eastnews, instagram

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