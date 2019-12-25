Пелагея рассталась с мужем? Супруги удалили из Сети совместные фото

О том, что в семье певицы и спортсмена не все гладко, заговорили несколько недель назад. Однако на днях СМИ сообщили, что Пелагея и Иван Телегин провели вечер вместе и на фоне слухов о расставании поделились совместным снимком. Его разместил на своей странице хоккеист. Но теперь Иван удалил и его.

Пелагея вышла замуж за игрока сборной России по хоккею Ивана Телегина в 2016 году. Свадьба состоялась в узком семейном кругу. В январе 2017 года певица родила дочь Таисию. Примечательно, что к певице Телегин ушел из семьи, где у него был новорожденный сын.

А вы верите в расставание Пелагеи и Ивана Телегина?