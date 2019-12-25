Пелагея рассталась с мужем? Супруги удалили из Сети совместные фото
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Фото: Instagram
Пелагея и Иван Телегин удивили своих поклонников тем, что удалили со своих страниц в социальной сети совместные фотографии. Instagram Ивана Телегина стал практически пустым: осталось лишь несколько снимков, большинство из которых с дочерью, и ни одного с женой.
Пелагея также проредила ряды своих публикаций: из микроблога певица удалила практически все снимки с супругом.
Фото: Instagram
О том, что в семье певицы и спортсмена не все гладко, заговорили несколько недель назад. Однако на днях СМИ сообщили, что Пелагея и Иван Телегин провели вечер вместе и на фоне слухов о расставании поделились совместным снимком. Его разместил на своей странице хоккеист. Но теперь Иван удалил и его.
Пелагея вышла замуж за игрока сборной России по хоккею Ивана Телегина в 2016 году. Свадьба состоялась в узком семейном кругу. В январе 2017 года певица родила дочь Таисию. Примечательно, что к певице Телегин ушел из семьи, где у него был новорожденный сын.
А вы верите в расставание Пелагеи и Ивана Телегина?
Фото: Instagram
Видео: Instagram @gerasimovaa_photo
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