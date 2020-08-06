«Онкобольная» Ирина Салтыкова эмоционально прокомментировала новость о своей госпитализации

Несколько лет назад Ирина рассказала, что в 1995 году врачи диагностировали у нее онкологию. «У меня умер папа, а через 45 дней я разошлась с Салтыковым. И для меня это был стресс по поводу папы. Для меня это был двойной удар. Реальный стресс, на основании которого у меня обнаружили болезнь», — рассказывала она в эфире канала НТВ. Но заболевание было обнаружено на ранней стадии, женщину вовремя прооперировали — и все закончилось хорошо.

Сейчас Ирина живет по принципу «счастье любит тишину». Она почти не говорит о личной жизни, поддерживает скорее карьеру талантливой дочери, чем свою, и выглядит на 20 лет моложе, чем она есть на самом деле.