Пользователи Сети восхищаются талантом и красотой 31-летней дочери Ирины Салтыковой

Талант и красота 52-летней певицы Ирины Салтыковой передались по наследству ее 31-летней дочери Алисе. Девушка практически с детства жила в Лондоне, едва ли не скрывая свое происхождение. «Меня всю жизнь преследовало то обстоятельство, что меня постоянно сравнивают с мамой. В какой-то момент я поняла, что бежать от своих корней, как я это делала на протяжении последних 15 лет, невозможно. Надо смириться и прикусить свой язык», — призналась Алиса в интервью корреспонденту портала Dni.ru. Лишь недавно дочь певицы вернулась в Россию, чтобы строить здесь музыкальную карьеру.

Накануне, 14 февраля, в Государственном Кремлевском дворце состоялся большой праздничный концерт в честь Дня всех влюбленных, который Ирина Салтыкова посетила вместе с дочкой. В своем Instagram звезда 90-х годов опубликовала фрагмент сольного выступления дочери на сцене Кремля, собравший немало восторженных комментариев.