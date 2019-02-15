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Пользователи Сети восхищаются талантом и красотой 31-летней дочери Ирины Салтыковой

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Алиса и Ирина Салтыкова в Кремле

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Ирина Салтыкова с дочерью Алисой побывали в Государственном Кремлевском дворце на концерте ко Дню всех влюбленных.

Талант и красота 52-летней певицы Ирины Салтыковой передались по наследству ее 31-летней дочери Алисе. Девушка практически с детства жила в Лондоне, едва ли не скрывая свое происхождение. «Меня всю жизнь преследовало то обстоятельство, что меня постоянно сравнивают с мамой. В какой-то момент я поняла, что бежать от своих корней, как я это делала на протяжении последних 15 лет, невозможно. Надо смириться и прикусить свой язык», — призналась Алиса в интервью корреспонденту портала Dni.ru. Лишь недавно дочь певицы вернулась в Россию, чтобы строить здесь музыкальную карьеру.

Накануне, 14 февраля, в Государственном Кремлевском дворце состоялся большой праздничный концерт в честь Дня всех влюбленных, который Ирина Салтыкова посетила вместе с дочкой. В своем Instagram звезда 90-х годов опубликовала фрагмент сольного выступления дочери на сцене Кремля, собравший немало восторженных комментариев.

Вчера в Кремле),малышки танцуют сладкие))💋💋💋и @alyssasalt__

Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official)

«Ирочка! она такой талантище !!!!Вы не обижайтесь ,но она даже Вас перепела!!!», «Теперь не только у меня будет любимая певица Ирина Салтыкова😍,но и Алиса😍 Голос супер», «Как же приятно смотреть и слушать», «Алиса-потрясающая девочка! Красавица с невероятно сильным и в то же время пронзающим голосом😍мурашки! Почему мы раньше не слышали Алисочку?», «Ирочка, я восхищаюсь талантом Алисы, она - лучшая!!! 👏», «Какая у вас дочь умница, такой тембр голоса, мммм», «Ой ой!!! До мурашек!!! Какая девочка у вас, Ирина!!!!», «А я подумала сначала внешне, что это вы, Ирина😊.так похожи с Алисой!!», «Какая Алиса талантливая! Голос приятный, сильный, красивый! Молодец! Супер! Класс!! Ирина, вы умница! Ваша заслуга!! Гордость ваша и счастье!!» — написали Ирине Салтыковой подписчики.

А вам нравится 31-летняя Алиса Салтыкова?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Instagram

Видео: Youtube/Alisa Saltykova, Instagram

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