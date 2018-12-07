«Ничего не меняется»: 52-летняя Ирина Салтыкова выглядит на 20 лет моложе

«Невероятная», «Ира, делитесь секретами красоты и молодости», «Как можно с годами выглядеть все моложе и моложе?», «Что сейчас, что 20 лет назад, ничего не меняется», «Красота невозможная!», «Как можно быть такой красивой?!», «Очень хорошо выглядите) Вы заморозились?», «Женщина из прошлого века, все такая же красивая и молодая», «Самая красивая девушка на планете», «Не устаю восхищаться Ириной» — восхищаются подписчики.