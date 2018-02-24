«Надеюсь, что это до конца жизни»: Ирина Салтыкова раскрыла правду о личной жизни
Сегодня в эфир вышел очередной выпуск шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой, гостьей которого стала 51-летняя певица Ирина Салтыкова. Знаменитость откровенно ответила на вопросы ведущей, затронув темы, которые предпочитала скрывать.
Так, певица, пережившая болезненный развод с Виктором Салтыковым, впервые призналась, что дважды делала аборт. В 21 год Ирина родила Виктору дочь Алису, а спустя год забеременела снова. Супруг не был готов к еще одному ребенку, поэтому певица отправилась на аборт. Спустя еще два года блондинка вновь оказалась в аналогичной ситуации: «Он (Виктор. — Прим.ред.) отправил меня к своей маме в Тернополь, она гинекологом работала. Помню, что очень плохо себя чувствовала. Представь, я с токсикозом, одна, еду в поезде, мне 23-24 года. Приезжаю туда — сразу в больницу, наркоз, после наркоза лежу часа два-три, и меня отправляют в Москву. Приезжаю с воспалением, температурой». По признанию певицы, второе прерывание беременности она до сих пор вспоминает с содроганием и помнит все до мельчайших подробностей: «Я помню эту кровать, этот потолок ужасный, поезд этот, все ужасное, мрачное, холодное». Ирина отмечает, что не может это простить своему экс-супругу, тем не менее певица благодарна ему за дочь Алису, которую считает практически подарком, однако с горечью в голосе и слезами в глазах отмечает, что три таких подарка были бы намного лучше. «Как ты понимаешь, абортов я больше не делала. Спасибо Вите за все», — подытожила Ирина разговор о детях.
Всего в жизни красотки Ирины Салтыковой было три больших романа. Спустя несколько лет после развода с Виктором Салтыковым в ее жизни появился олигарх: «Я не могу назвать имя этого мужчины, но он очень красиво ухаживал. Дарил цветы, огромные букеты, делал сюрпризы. Он был очень обеспеченным, добрым, отзывчивым человеком. Мы встречались шесть лет, но он был женат. С супругой давно не жил, но они не разводились ради детей». Третий роман также продлился шесть лет, однако возлюбленному артистки была нужна лишь ее слава.
Сейчас сердце 51-летней певицы занято. «Знаете, я нахожусь в таком возрасте, когда не следует размениваться по мелочам. У меня есть любимый человек, и хочется верить, что это те самые отношения, которые продлятся до конца моей жизни», — рассказала Ирина. «Счастье любит тишину», — считает Салтыкова и предпочитает не выкладывать совместные фотографии с любимым мужчиной в социальные сети, поскольку это может испортить романтику в отношениях.
Фото: instagram