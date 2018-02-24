«Надеюсь, что это до конца жизни»: Ирина Салтыкова раскрыла правду о личной жизни

Сегодня в эфир вышел очередной выпуск шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой, гостьей которого стала 51-летняя певица Ирина Салтыкова. Знаменитость откровенно ответила на вопросы ведущей, затронув темы, которые предпочитала скрывать.

Так, певица, пережившая болезненный развод с Виктором Салтыковым, впервые призналась, что дважды делала аборт. В 21 год Ирина родила Виктору дочь Алису, а спустя год забеременела снова. Супруг не был готов к еще одному ребенку, поэтому певица отправилась на аборт. Спустя еще два года блондинка вновь оказалась в аналогичной ситуации: «Он (Виктор. — Прим.ред.) отправил меня к своей маме в Тернополь, она гинекологом работала. Помню, что очень плохо себя чувствовала. Представь, я с токсикозом, одна, еду в поезде, мне 23-24 года. Приезжаю туда — сразу в больницу, наркоз, после наркоза лежу часа два-три, и меня отправляют в Москву. Приезжаю с воспалением, температурой». По признанию певицы, второе прерывание беременности она до сих пор вспоминает с содроганием и помнит все до мельчайших подробностей: «Я помню эту кровать, этот потолок ужасный, поезд этот, все ужасное, мрачное, холодное». Ирина отмечает, что не может это простить своему экс-супругу, тем не менее певица благодарна ему за дочь Алису, которую считает практически подарком, однако с горечью в голосе и слезами в глазах отмечает, что три таких подарка были бы намного лучше. «Как ты понимаешь, абортов я больше не делала. Спасибо Вите за все», — подытожила Ирина разговор о детях.