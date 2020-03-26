60-летний Игорь Николаев попал в «коронавирусную больницу»?
СМИ сообщили, что у Игоря Николаева подозревают коронавирус, но информация официально не подтверждена.
В четверг, 26 марта, российские СМИ со сылкой на Telegram-канал «112» сообщили о госпитализации 60-летнего музыканта Игоря Николаева. Согласно этой информации, артист был доставили в больницу в Коммунарке и сейчас проходит обследования.
Несколько дней назад Игорь Николаев и Юлия Проскурякова объявили о режиме самоизоляции. Однако в последние несколько недель они не выезжали за рубеж.
Информация официально пока не подтверждена.
Фото: Globallookpress
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