«Евровидение-2021» пройдет с жесткими ограничениями

Снова перенесут или проведут с ограничениями? Этот вопрос мучил поклонников «Евровидения» весь год. После полной отмены в прошлом году многие были не уверены ни в чем. К счастью, в конце апреля, несмотря на «третью волну» эпидемии коронавируса, которая уже затронула некоторые страны, организаторы сообщили: конкурсу - быть. Детали, которые были объявлены 4 мая, показали: ограничения будут жесткими.

Так, Arena Rotterdam Ahoy, будет заполнена всего на 1/5 часть. На трех живых выступлениях и шести генеральных репетициях будет присутствовать около 3,5 тысяч человек. Шанс побывать на шоу будет у тех зрителей, кто уже купил билеты в прошлом году.

Всем присутствующим будет необходимо заблаговременно сдать тест на covid-19.

Делегации артистов и количество журналистов также будут значительно сокращены. Те, кто будет допущен к мероприятию, будут находиться только в безопасной зоне. кспресс-проверки будут проходить каждые 48 часов.