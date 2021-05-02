Сергей Лазарев откровенно рассказал об одиночестве, певице Зиверт и подозрении в зависимости
Фото: Global Look Press
На Youtube-канале Fametime TV певец прокомментировал выбор зрителей певицы Манижи для “Евровидения” от России. Как бывший участник этого вокального конкурса, Сергей не уверен, что певица подходит под формат шоу.
“Плохой отборочный тур, выбирать было не из кого. Певица Манижа интересная и самобытная. У нее есть своя аудитория, но насколько это подходит для “Евровидения” – вопрос спорный. Количество баллов уже будет меньше из-за выбора языка.” – сказал певец, ссылаясь на то, что многомиллионная аудитория может не понять, о чем поет артистка.
На вопрос: "Кого бы Лазарев выбрал для участия в конкурсе?", он ответил: “Я бы сделал больше отбор, Но из тех артистов, кто сейчас появился, конечно Зиверт, которая могла бы быть в контексте. Голос у нее узнаваемый, у нее хиты, она смогла бы сделать классную постановку.”
Также Лазарев признался, что очень часто чувствует себя одиноким человеком. “Когда после классного концерта ты приходишь в номер, заказываешь еду и сидишь один, ешь.” – вспоминает артист.
Певец рассказал, что на длительных гастролях он чувствует дикое опустошение: “Я старой закалки, не люблю показывать на людях негатив, свои проблемы. Никто не знает через что это дается, как происходит на самом деле, что внутри за этим ярким фантиком”
В интервью Лазарев прокомментировал скандал, который произошел на шоу “Ну-ка все вместе!”, где его заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Напомним, на съемках программы певец опустил голову под стол, а когда поднял, потрогал нос, из-за чего в сети моментально пошли слухи, об употреблении Сергеем кокаина прямо во время записи шоу.
На самом деле, как признался певец, он достал электронную сигарету и затянулся во время перерыва съемки. “Мы снимаем эту программу 4 часа безвылазно. И в какой-то момент была длительная пауза, никто не пел и не выступал.” – смеется артист.
Сергей откровенно рассказал, что никогда в жизни не пробовал наркотики, электронная сигарета, – это единственное, чем балуется звезда.
Фото: @lazarevsergey/Instagram, Global Look Press, @manizha/Instagram, @l_zivert/Instagram
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