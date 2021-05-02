Сергей Лазарев откровенно рассказал об одиночестве, певице Зиверт и подозрении в зависимости

На Youtube-канале Fametime TV певец прокомментировал выбор зрителей певицы Манижи для “Евровидения” от России. Как бывший участник этого вокального конкурса, Сергей не уверен, что певица подходит под формат шоу.

“Плохой отборочный тур, выбирать было не из кого. Певица Манижа интересная и самобытная. У нее есть своя аудитория, но насколько это подходит для “Евровидения” – вопрос спорный. Количество баллов уже будет меньше из-за выбора языка.” – сказал певец, ссылаясь на то, что многомиллионная аудитория может не понять, о чем поет артистка.

На вопрос: "Кого бы Лазарев выбрал для участия в конкурсе?", он ответил: “Я бы сделал больше отбор, Но из тех артистов, кто сейчас появился, конечно Зиверт, которая могла бы быть в контексте. Голос у нее узнаваемый, у нее хиты, она смогла бы сделать классную постановку.”