«Евровидение» в этом году пройдет со зрителями

«Евровидение-2021», которое состоится, решили провести со зрителями. Об этом сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на Министерство образования, науки и культуры страны.

Такое решение приняли после заседания правительства Нидерландов.

Отмечается однако, что на репетиции, а также финалы и полуфиналы конкурса допустят не более 3500 зрителей.

Продажа билетов на конкурс, предположительно, начнется в начале мая.

Первый полуфинал, в котором примет участие также певица Манижа, которая представит Россию, состоится 18 мая.

Выбор участницы от России резко раскритиковали – многие сочли неуместным, что от страны выступит девушка, родом из Таджикистана, и с песней Russian Woman.

Сама Манижа, которая прожила в России почти всю жизнь, однако, уверена, что вправе представлять страну. Многие российские звезды ее поддержали.