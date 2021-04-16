Алла Пугачева поддержала Manizha и предложила изменить текст песни для «Евровидения»

Молодая исполнительница таджикского происхождения появится на сцене с патриотичной песней Russian Woman о «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России». Лирика композиции вдохновлена современной феминистской повесткой дня.

Решение отправить на конкурс Манижу встретили неоднозначно. Многие из зрителей выразили сомнение в том, что ей удастся победить. Позже появилась информация, что текст песни Манижи и вовсе проверяет Следственный комитет.

Примадонна российской эстрады заступилась за молодую коллегу. «Во-первых, она личность. Песня Russian Woman как раз для "Евровидения". Я вообще начала бы с того, что: "Знаю, что ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все". Вот такой текст был бы замечательным», — подчеркнула Пугачева в эфире YouTube-шоу «Музыкалити».