Алла Пугачева поддержала Manizha и предложила изменить текст песни для «Евровидения»
Фото: Global Look Press
О том, что Россию на престижном песенном соревновании представит Манижа, стало известно во время праздничного эфира 8 марта на «Первом канале». Певица набрала более 40% голосов в ходе зрительского голосования и обогнала дуэт #2Маши и группу Therr Maitz. Девушка отправится в Нидерланды уже через месяц. Конкурс пройдет с 18 по 21 мая 2021 года в Роттердаме.
Фото: Instagram/@alla_orfey
Молодая исполнительница таджикского происхождения появится на сцене с патриотичной песней Russian Woman о «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России». Лирика композиции вдохновлена современной феминистской повесткой дня.
Решение отправить на конкурс Манижу встретили неоднозначно. Многие из зрителей выразили сомнение в том, что ей удастся победить. Позже появилась информация, что текст песни Манижи и вовсе проверяет Следственный комитет.
Примадонна российской эстрады заступилась за молодую коллегу. «Во-первых, она личность. Песня Russian Woman как раз для "Евровидения". Я вообще начала бы с того, что: "Знаю, что ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все". Вот такой текст был бы замечательным», — подчеркнула Пугачева в эфире YouTube-шоу «Музыкалити».
Фото: Instagram/@manizha, Instagram @maxgalkinru, Instagram/@alla_orfey, Global Look Press
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