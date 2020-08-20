Евгений Кафельников разочаровался в российском спорте: «Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее»
Фото: Instagram Евгения Кафельникова
46-летний Евгений Кафельников - самый титулованный теннисист в истории России. Однако перспектив в своей стране он для себя, по всей видимости, больше не видит.
«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее», — сообщил он в Twitter.
Будущего здесь не вижу!Буду оформлять ВНЖ в Европе,там я нужнее🤷♂️.— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) August 19, 2020
Реакция общества разделилась. Кто-то считает, что любой человек имеет право выбирать место, где ему комфортнее жить и работать. Кто-то - что, сделав карьеру на родине, спортсмены должны отдавать ей долг.
С другой стороны, если Евгений переедет в Европу, возможно его непростые отношения с дочерью наконец станут стабильно хорошими? Модель Алеся Кафелникова уже давно ведет самостоятельный образ жизни, делает ошибки, исправляет их. Поговаривают, что ее отношения с семьей отца развиваются в правильном направлении.
Фото и видео: Instagram/@yevgenykafelnikov/@kafelnikova_a
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