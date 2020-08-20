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Евгений Кафельников разочаровался в российском спорте: «Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее»

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Евгений Кафельников

Фото: Instagram Евгения Кафельникова

Знаменитый отец Алеси Кафельниковой заявил, что не видит будущего в России - и планирует эмигрировать.

46-летний Евгений Кафельников - самый титулованный теннисист в истории России. Однако перспектив в своей стране он для себя, по всей видимости, больше не видит.

«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее», — сообщил он в Twitter.

Реакция общества разделилась. Кто-то считает, что любой человек имеет право выбирать место, где ему комфортнее жить и работать. Кто-то - что, сделав карьеру на родине, спортсмены должны отдавать ей долг.

С другой стороны, если Евгений переедет в Европу, возможно его непростые отношения с дочерью наконец станут стабильно хорошими? Модель Алеся Кафелникова уже давно ведет самостоятельный образ жизни, делает ошибки, исправляет их. Поговаривают, что ее отношения с семьей отца развиваются в правильном направлении.

Фото и видео: Instagram/@yevgenykafelnikov/@kafelnikova_a

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