Евгений Кафельников разочаровался в российском спорте: «Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее»

46-летний Евгений Кафельников - самый титулованный теннисист в истории России. Однако перспектив в своей стране он для себя, по всей видимости, больше не видит.

«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее», — сообщил он в Twitter.