Молодая избранница Евгения Кафельникова варит кашу его исхудавшей дочери
СМИ выяснили, с кем встречается отец Алеси Кафельниковой.
Многочисленные подписчики Алеси Кафельниковой, дочери известного теннисиста, часто делают комплименты ее модельной внешности. Но на некоторых снимках девушка выглядит слишком худенькой. Возможно, в скором времени что-то изменится? Ведь здоровье дочери Евгения теперь в руках его новой возлюбленной.
СМИ удалось выяснить, что на протяжении некоторого времени 44-летний Евгений Кафельников встречается с бортпроводницей «Аэрофлота». Новой спутнице спортсмена, которую тоже зовут Алеся, удалось найти общий язык с его дочерью, пишет канал Super.
Инсайдеры сообщают, что стюардесса уже переехала к возлюбленному на Остоженку. Девушка по утрам готовит кашу для его дочери.
Фото: instagram
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