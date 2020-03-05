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Отец Алеси Кафельниковой рассказал про ее «пьяный кастинг», а она высказала все про тест ДНК и юную «мачеху»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алеся Кафельникова

Фото: Instagram Алеси Кафельниковой

Между Алесей Кафельниковой и ее отцом прогремел очередной скандал.

Отношения между Алесей Кафельниковой и ее отцом отставляют желать лучшего. Война сменяется миром, и наоборот, гремят взаимные обвинения. После интервью, в котором 46-летний теннисист Евгений Кафельников рассказал о том, что его дочь приходила на кастинг Chanel в состоянии алкогольного опьянения, Алеся высказала все, что она думает о его образе жизни и отношении к ней как к дочери.

«Хочу начать с того, что я очень люблю этого человека, но я уже давно не общаюсь с ним, я очень сильно пыталась наладить наше общение, но каждый раз это доводило меня до нервного срыва и суицидальных мыслей, мне больно видеть как родной отец играет на публику тип "оп, ты сделала все шоу" и я снова его любимая дочь, потом раз, и нет работы... и начинаются скандалы где деньги? Ты не работаешь!? Тебя выгнали? Бла бла бла никакой поддержки просто унижения. Такого я не пожелала бы и врагу, чтобы родной отец пытался за счет своей дочери повысить свой статус», — написала она в блоге, опубликовав пост, в котором ее поддержала подруга.

Алеся также опровергла компрометирующую ее информацию: «Он не знает никого из IMG, никогда и ни с чем мне не помогал, деньги я перестала получать с 18 лет когда закончила школу. Я никогда не ходила на кастинги или на шоу в нетрезвом состоянии, такого никогда не было и не будет».

«Человек хочет внимания, которого я ему больше не даю. Не собираюсь я делать то, что он хочет, а именно, не хочу выходить замуж за человека которому он пообещал меня "отдать", не хочу жить в его доме, где руководит уже девушка всего на пару лет старше меня. Не хочу слышать о том что я не его ребенок и надо сдать днк, что я ужасная дочь раз решила заниматься модельной карьерой как мама и просто путешествовать», — объяснила она и попросила прощения у всех «за то интервью, что он дал».

«Если ты так хочешь внимания, тогда хватит говорить про меня везде, а займись собой и начни здоровый образ жизни», — обратилась Алеся к отцу.

Фото и видео: instagram

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