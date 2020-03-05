Отец Алеси Кафельниковой рассказал про ее «пьяный кастинг», а она высказала все про тест ДНК и юную «мачеху»

Алеся также опровергла компрометирующую ее информацию: «Он не знает никого из IMG, никогда и ни с чем мне не помогал, деньги я перестала получать с 18 лет когда закончила школу. Я никогда не ходила на кастинги или на шоу в нетрезвом состоянии, такого никогда не было и не будет».

«Человек хочет внимания, которого я ему больше не даю. Не собираюсь я делать то, что он хочет, а именно, не хочу выходить замуж за человека которому он пообещал меня "отдать", не хочу жить в его доме, где руководит уже девушка всего на пару лет старше меня. Не хочу слышать о том что я не его ребенок и надо сдать днк, что я ужасная дочь раз решила заниматься модельной карьерой как мама и просто путешествовать», — объяснила она и попросила прощения у всех «за то интервью, что он дал».

«Если ты так хочешь внимания, тогда хватит говорить про меня везде, а займись собой и начни здоровый образ жизни», — обратилась Алеся к отцу.