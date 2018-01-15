Дочь теннисиста Евгения Кафельникова рассказала журналу Tatler о своей жизни в последние месяцы и снялась для его обложки.

Недавно 19-летняя модель Алеся Кафельникова приняла участие в съемках для обложки Tatler и дала первое интервью после появления слухов о больших проблемах в ее жизни. Сегодня она рассказала, о чем мы сможем прочитать на страницах свежего номера журнала.

«Меня часто спрашивают, что со мной случилось, где я пропадала несколько месяцев, принимала ли наркотики, где оступилась, что пережила и так далее. Я ответила на все вопросы в февральском номере Tatler. Это мое самое откровенное интервью и моя первая обложка. Хочу поблагодарить Ксению Соловьеву, моих любимых родителей и агенто за то, что верят в меня», — написала она.