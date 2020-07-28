Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа родила второго ребенка

«Мамуль, мы тебя от души поздравляем. Вечером выпьем за здоровье мамы и малыша! Обнимаем», «Урааааа! Поздравляю! Здоровья малышу и мамочке», «Поздравляю. Растите здоровыми и счастливыми», «Ура, от чистого сердца тебя поздравляю», — отметились в комментариях поклонники Жужи.

Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера и гонщика Артема Маркелова, который младше нее на 7 лет, в мае 2019 года. Тогда они узаконили отношения в Лас-Вегасе, а церемония в России прошла в феврале 2020-го, когда Жужа уже ждала ребенка. О том, что они станут родителями, супруги они сообщили после свадьбы.

Недавно экс-ведущая «Дома-2» рассказывала подписчикам, что долго не могла забеременеть. «1,5 года мы жили от теста до теста. Врачи не находили проблем. И даже было обидно, что нас не от чего лечить. Нам рекомендовали пытаться дальше», — делилась эмоциями новоиспеченная мать.

У Жужи есть еще 12-летняя дочь Николь от прошлых отношений.