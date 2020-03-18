Это официально: звезда «Дома-2» Катя Жужа беременна от «бывшего» Алены Водонаевой

Для Кати малыш станет вторым ребенком, у нее уже есть 12-летняя дочь Николь от бизнесмена Николая Насонова. Для Артема — по всей видимости, первым.

В феврале 31-летняя звезда «Дома-2» стала законной женой 25-летнего автогонщика Артема Маркелова. Об их романе стало известно в 2018 году. Ранее телезвезда встречалась с Алексеем Самсоновым, Евгением Кузиным, Олегом Майами. Ходили слухи, что с ней Влад Соколовский изменял Рите Дакоте. Сообщалось, что с ней встречался потерявший семью в авиакатастрофе над Синайским полуостровом бизнесмен Олег Винник.

О личной жизни Артема, который прославился как экс-бойфренд Алены Водонаевой, известно не так много. Об отце юноши говорили как о российском миллиардере, задержанном за дачу взятки в особо крупном размере.