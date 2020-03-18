Это официально: звезда «Дома-2» Катя Жужа беременна от «бывшего» Алены Водонаевой
Слухи о том, что Катя Жужа беременна, ходят уже давно. Наконец она перестала скрывать этот факт, приурочив признание к дню своего рождения. «Самый лучший подарок», — написала она под трогательной фотографией.
Для Кати малыш станет вторым ребенком, у нее уже есть 12-летняя дочь Николь от бизнесмена Николая Насонова. Для Артема — по всей видимости, первым.
В феврале 31-летняя звезда «Дома-2» стала законной женой 25-летнего автогонщика Артема Маркелова. Об их романе стало известно в 2018 году. Ранее телезвезда встречалась с Алексеем Самсоновым, Евгением Кузиным, Олегом Майами. Ходили слухи, что с ней Влад Соколовский изменял Рите Дакоте. Сообщалось, что с ней встречался потерявший семью в авиакатастрофе над Синайским полуостровом бизнесмен Олег Винник.
О личной жизни Артема, который прославился как экс-бойфренд Алены Водонаевой, известно не так много. Об отце юноши говорили как о российском миллиардере, задержанном за дачу взятки в особо крупном размере.
Фото и видео: Instagram
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