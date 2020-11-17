«Юбочка коротковата»: Виктория Боня удивила дерзким образом в джинсовом мини и с конским хвостом
Фото: www.instagram.com/victoriabonya/
Виктория Боня традиционно выходит в свет с распущенными волосами, однако в этот раз изменила привычкам и примерила новую прическу – завязала волосы в тугой конский хвост.
Образ получился довольно дерзкий и в остальном – Боня выбрала ультракороткую мини-юбку из денима, огромные черные серьги и крупные темные очки.
В подписи к посту Виктория рассказала о том, что хочет большие, красивые и раскосые глаза, а еще думает, где отметить день рождения.
Образ пришелся по душе поклонникам, но юбку нашли слишком короткой, а сам образ — не вполне соответствующим погоде :
«Виктория, подскажите, пожалуйста, в таких босоножках удобно ходить?) Босоножки просто очень тонкие, интересно стало по длительности, сколько можно в них проходить))», «Уже холодно. Нужно одеваться по погоде!», «Отлично выглядите, НО как бабуля сейчас поворчу, юбочка коротковата . Ножки отпад, но всё же», «Красоточка и умничка, счастья и удачи», «Красотка нереальная», «Все фотки просто огонь!», «Вика, вы красотка! Молодец», «Ноги от ушей)», «Шикарные ноги, Виктория».
Фото и видео: Instagram Виктории Бони
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