«Юбочка коротковата»: Виктория Боня удивила дерзким образом в джинсовом мини и с конским хвостом

Виктория Боня традиционно выходит в свет с распущенными волосами, однако в этот раз изменила привычкам и примерила новую прическу – завязала волосы в тугой конский хвост.

Образ получился довольно дерзкий и в остальном – Боня выбрала ультракороткую мини-юбку из денима, огромные черные серьги и крупные темные очки.

В подписи к посту Виктория рассказала о том, что хочет большие, красивые и раскосые глаза, а еще думает, где отметить день рождения.