Дважды бросивший жену Сергей Жигунов лишился имущества из-за долгов
Фото: Instagram
В 2019 году стало известно, что Сергей Жигунов задолжал 38 млн рублей. Такая сумма набежала из-за кредита, взятого на съемку фильма. Часть суммы актер и режиссер банку вернул, а часть не смог. И теперь его недвижимость распродают в счет погашения долгов.
Активов у Жигунова почти не осталось, а 15 млн рублей еще вернуть надо. Актер продал всю недвижимость во Владимирской области: дом в 417 «квадратов», 2-этажный гараж, огромную баню и земельный участок в 1,3 га. Все это ушло с молотка по минимальной стоимости, сообщает «СтарХит» и приводит фото соответствующих документов. Так, коттедж оценили в 6,5 млн рублей, гараж и баню — по миллиону, а участок — всего в 500 тысяч.
Фото: Instagram
У Жигунова осталась квартира и две машины. Недавно в прессе появилась информация, что актер делит с дважды брошенной им женой общее имущество. Тогда Сергей Жигунов резко отреагировал на эту информацию, заявив, что раздела нет и не будет. Теперь стало ясно почему: имущества почти не осталось. Бывшие супруги, которые официально пока не разведены, отказываются комментировать ситуацию.
Напомним, ранее поклонников Сергея Жигунова всколыхнула новость, что он живет со своей помощницей Викторией Ворожбит, которая как две капли воды похожа на его бывшую возлюбленную Анастасию Заворотнюк. Ради «прекрасной няни» Жигунов бросил жену Веру Новикову, но через несколько лет вновь женился на ней. Второй их брак длился 10 лет, а после Сергей вновь ушел от нее.
Фото: Instagram, Starface, Victor Klyushkin/ Global Look press, кадр фильма
Видео: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России
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