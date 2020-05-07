Дважды бросивший жену Сергей Жигунов лишился имущества из-за долгов

В 2019 году стало известно, что Сергей Жигунов задолжал 38 млн рублей. Такая сумма набежала из-за кредита, взятого на съемку фильма. Часть суммы актер и режиссер банку вернул, а часть не смог. И теперь его недвижимость распродают в счет погашения долгов.

Активов у Жигунова почти не осталось, а 15 млн рублей еще вернуть надо. Актер продал всю недвижимость во Владимирской области: дом в 417 «квадратов», 2-этажный гараж, огромную баню и земельный участок в 1,3 га. Все это ушло с молотка по минимальной стоимости, сообщает «СтарХит» и приводит фото соответствующих документов. Так, коттедж оценили в 6,5 млн рублей, гараж и баню — по миллиону, а участок — всего в 500 тысяч.