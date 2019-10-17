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Звезда «Гардемаринов» Сергей Жигунов задолжал банку 38 млн рублей и может лишиться квартиры

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Сергей Жигунов с супругой Верой Новиковой

Фото: Starface

Жилье актера арестовали приставы.

В 2018 году на звезду «Гардемаринов» 56-летнего Сергея Жигунова подал в суд один из банков Волгограда, сообщает «СтарХит». За четыре года до этого актер и продюсер взял кредит на кинопроект, но деньги так и не вернул.

Любовь Сергея Жигунова - Вера Новикова

За годы долг с учетом пени вырос до 38 млн рублей. «Наш банк судился с Жигуновым и выиграл. С актером подписали документ об отсрочке до 1 января 2019 года. Но компания Жигунова долг до сих пор не вернула, поэтому начали работу судебные приставы», — цитирует издание представителя банка.

Госслужащие арестовали однокомнатную квартиру на Мосфильмовской улице, ее оценили в 16 млн рублей. Актер владел еще тремя квартирами и дачей в Абрамцево, но всю недвижимость он переписал на жену – актрису Веру Новикову. По закону оставшуюся единственную квартиру забрать нельзя.

Сергей Жигунов с премией «Ника», 2016 год

Фото: Starface

Таблоид отмечает, что Жигунова нельзя назвать успешным продюсером. Он занимал деньги у своего партнера – 8,4 млн рублей, но так и не расплатился с ним. В итоге гардемарин отдал другу права на 9 своих проектов, среди которых известные сериалы «Графиня де Монсоро», «Королева Марго», «Сердца трех».

В 2016 году от продюсерского центра Жигунова потребовали вернуть 125 млн рублей, которые он брал на съемки новой версии «Трех мушкетеров». За долги ушли фильмы «Мартин Иден», «Доктор Смерть», «Три мушкетера», «Никаких проблем».

Жаловались на продюсера и актеры второго плана, которым он месяцами не платит зарплату. По словам эпизодников, деньги вовремя получают только исполнители главных ролей. Сам Сергей Жигунов и его семья истории с долгами не комментируют.

Фото: Instragram, Starface, Kinopoisk.ru

Видео: Россия 1

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