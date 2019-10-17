Звезда «Гардемаринов» Сергей Жигунов задолжал банку 38 млн рублей и может лишиться квартиры

За годы долг с учетом пени вырос до 38 млн рублей. «Наш банк судился с Жигуновым и выиграл. С актером подписали документ об отсрочке до 1 января 2019 года. Но компания Жигунова долг до сих пор не вернула, поэтому начали работу судебные приставы», — цитирует издание представителя банка.

Госслужащие арестовали однокомнатную квартиру на Мосфильмовской улице, ее оценили в 16 млн рублей. Актер владел еще тремя квартирами и дачей в Абрамцево, но всю недвижимость он переписал на жену – актрису Веру Новикову. По закону оставшуюся единственную квартиру забрать нельзя.