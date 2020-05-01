Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру
Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет. Выяснилось, что Жигунов ушел из семьи ради Виктории Ворожбит, которая как две капли воды похожа на Анастасию Заворотнюк, с которой у Жигунова был двухлетний роман.
И теперь выясняется, что «гардемарин» отсудил у дважды брошенной им жены одну из квартир. Похоже, Сергей Жигунов готовится к разводу и разделу имущества, сообщает «СтарХит».
Фото: Instagram
«В конце 2019 года поступил иск от Веры Новиковой о признании совместным имуществом супругов одной из квартир в Москве, — прокомментировали изданию в Останкинском суде Москвы. — Но суд вынес решение в пользу Сергея Жигунова».
Сами пока еще законные муж и жена ситуацию не комментируют. Вера Новикова все вопросы адресует супругу, а тот и вовсе молчит и просит не обращать на происходящее внимания.
Сергей Жигунов в первый раз ушел от Веры Новиковой в 2007 году, когда у него начались отношения с партнершей по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк, но через два года он вновь женился на Вере.
С Викторией Ворожбит режиссер познакомился в 2018 году, когда они вместе работали над кинопроектом «Утро Родины».
Фото: Instagram, Starface
Видео: Россия 1
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