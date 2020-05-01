Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру

«В конце 2019 года поступил иск от Веры Новиковой о признании совместным имуществом супругов одной из квартир в Москве, — прокомментировали изданию в Останкинском суде Москвы. — Но суд вынес решение в пользу Сергея Жигунова».

Сами пока еще законные муж и жена ситуацию не комментируют. Вера Новикова все вопросы адресует супругу, а тот и вовсе молчит и просит не обращать на происходящее внимания.

Сергей Жигунов в первый раз ушел от Веры Новиковой в 2007 году, когда у него начались отношения с партнершей по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк, но через два года он вновь женился на Вере.

С Викторией Ворожбит режиссер познакомился в 2018 году, когда они вместе работали над кинопроектом «Утро Родины».