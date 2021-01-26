«Девушка» младшего внука Аллы Пугачевой вышла замуж

В ноябре 2020 года в Сети появилась информация, что Дени Байсаров женится на своей давней подруге. Но сразу же выяснилось, что студентка по имени Мария, с которой ему приписывают отношения, приняла предложение руки и сердца от другого мужчины. Тогда она показала в соцсети фото с кольцом с крупным камнем.

«Подозрения» пали на младшего внука Пугачевой, потому что он близко общался с девушкой, даже приводил ее на юбилей Примадонны, а незадолго до появления новостей прилетел в Россию из Великобритании.

Дени отрицал роман с длинноногой блондинкой. «Мы не вместе и никогда не были вместе. Мы просто очень близки и дружим с самого детства — так же, как и наши семьи. У нее замечательный молодой человек, с которым она помолвлена. И я очень за них рад», — говорил Дени, не называя имени жениха Марии.

И теперь стало известно, что Мария-таки вышла замуж.