«Девушка» младшего внука Аллы Пугачевой вышла замуж
Фото: www.instagram.com/yourmaria/
В ноябре 2020 года в Сети появилась информация, что Дени Байсаров женится на своей давней подруге. Но сразу же выяснилось, что студентка по имени Мария, с которой ему приписывают отношения, приняла предложение руки и сердца от другого мужчины. Тогда она показала в соцсети фото с кольцом с крупным камнем.
«Подозрения» пали на младшего внука Пугачевой, потому что он близко общался с девушкой, даже приводил ее на юбилей Примадонны, а незадолго до появления новостей прилетел в Россию из Великобритании.
Дени отрицал роман с длинноногой блондинкой. «Мы не вместе и никогда не были вместе. Мы просто очень близки и дружим с самого детства — так же, как и наши семьи. У нее замечательный молодой человек, с которым она помолвлена. И я очень за них рад», — говорил Дени, не называя имени жениха Марии.
И теперь стало известно, что Мария-таки вышла замуж.
Фото: www.instagram.com/violaviva/
О радостном событии рассказала жена Валерия Сюткина Виола, которая является крестной матерью невесты. Она опубликовала в блоге фото счастливых молодоженов. И теперь стало известно имя счастливца — Павел.
У Кристины Орбакайте есть еще один и уже женатый сын — 29-летний Никита Пресняков. Также она растит 8-летнюю дочь Клавдию, рожденную в браке с Михаилом Земцовым.
Фото и видео: Instagram Дени Байсарова, Марии, Виолы Сюткиной, Кристины Орбакайте
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