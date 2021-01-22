Валерий Сюткин признался, что жил с двумя женщинами одновременно: «Врать было тяжело»

Валерий Сюткин стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Музыкант рассказал, что личное счастье ему удалось построить только с третьей попытки. С первой супругой музыкант разошелся после нескольких лет брака, потому что она не готова была мириться с денежными проблемами. В семье росла дочь Елена. Она подарила Валерию Сюткину пока единственную внучку Василису.

Со второй женой музыкант жил хорошо, растил сына Максима. Все в семье было гладко, пока он не встретил свою нынешнюю супругу Виолу. На момент их знакомства Валерию было уже за 30, а Виоле всего 18 лет. Сразу Сюткин не мог решиться уйти из семьи и жил с думя женщинами одновременно.

«Я встретил человека, для которого хотелось делать все. Только для нее одной... Только с Виолой я понял, что могу быть джентльменом. Она стимулирует, она муза, — говорит о жене артист. — Но врать было трудно. Я больше не смог».

На решительный шаг избранника полтолкнула юная Виола. «Она сказала, что у меня кишка тонка выйти из удобного альянса. Трудно говорить жене, что встретил новую любвоь, когда вокруг бегает маленький сынишка. Мне тогда было уже 33 года, знаковый возраст для мужчины. Жена отпустила меня с трудом, значит, были чувства» — разоткровенничася певец в студии.

Виола и Валерий Сюткины живут с 1993 года. В 1996-м году у них родилась дочь, которую гназвали тоже Виолой. А в 2020-м супруги стали родителями во второй раз. 45-летняя жена музыканта родила сына Лео.